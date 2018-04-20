Асад отказался от французского ордена 

Президент САР Башар Асад вернул властям Франции Большой крест ордена Почетного легиона, передает ТАСС. Эту награду сирийский лидер получил из рук президента Жака Ширака в 2001 году во время визита в Париж.
"Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании", — говорится в заявлении канцелярии главы арабской республики. В нем уточняется, что Большой крест передан посольству Румынии в Дамаске, временно представляющему интересы Парижа.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли массированный удар по Сирии. Союзники заявили, что эта атака является ответом на предположительное применение химического оружия в сирийском городе Дума.