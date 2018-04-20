Ещё
Асад отказался от французского ордена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асад отказался от французского ордена 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Реальное время
Президент САР Башар Асад вернул властям Франции Большой крест ордена Почетного легиона, передает ТАСС. Эту награду сирийский лидер получил из рук президента Жака Ширака в 2001 году во время визита в Париж.
"Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании", — говорится в заявлении канцелярии главы арабской республики. В нем уточняется, что Большой крест передан посольству Румынии в Дамаске, временно представляющему интересы Парижа.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли массированный удар по Сирии. Союзники заявили, что эта атака является ответом на предположительное применение химического оружия в сирийском городе Дума.
Российская Газета: последние новости
Двое членов экипажа судна "Норд" покинули Украину МИД РФ: Москва и Вашингтон могут остаться без авиасообщения Посольство РФ: В кровь Юлии Скрипаль был впрыснут химикат
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники105
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение587
Сотрудники МИД РФ эвакуированы27
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии431
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть88
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение