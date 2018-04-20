В посольстве США прокомментировали ситуацию с визами для экипажей «Аэрофлота» 

Посольство США в Москве отвергает обвинения российской стороны в препонах в выдаче виз экипажам «Аэрофлота». Как заявили «Интерфаксу» в американской дипмиссии, во всех генконсульствах Штатов есть забронированные интервалы времени для собеседований с пилотами. Зачастую они вообще остаются неиспользованными, сказали дипломаты. Кроме того, экипажи могут обращаться за визой в посольства США в других странах мира. Накануне в российском МИД выразили опасение, что из-за визовых проблем прямое авиасообщение между США и Россией может прекратиться. Там отметили, что Вашингтон намеренно затягивают с оформлением документов. Сегодня «Аэрофлот» официально обратился в Минтранс и внешнеполитическое ведомство с просьбой повлиять на ситуацию.