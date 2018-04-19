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США обвинили РФ в «зачистке» места химатаки в Думе
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Госдеп обвинил Россию и Сирию в зачистке места «химатаки» в Думе 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Reuters
Представитель госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт выступила с утверждением о том, что Россия и Сирия якобы занимаются в сирийской Думе «зачисткой» того места, где, по версии боевиков, была совершена «химическая атака».
По словам Науэрт, которая сослалась на заслуживающую доверия информацию, не назвав источник, российские официальные лица якобы работают с сирийским режимом, чтобы «отказать и отложить» доступ экспертов ОЗХО в Думу, передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что это попытка провести свое подстроенное расследование. Российские официальные лица вместе с сирийским режимом, мы думаем, работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия», — заявила представитель госдепартамента.
Она также утверждает, ссылаясь на неких «свидетелей», что власти Сирии и Россия якобы «оказывали давление, чтобы они поменяли свои показания о том, что произошло».
Напомним, во вторник Париж заявил, что Россия и Сирия якобы отказывают сотрудникам ОЗХО в доступе на место предполагаемой химатаки в арабской республике. В российском МИД в ответ заявили, что доступу экспертов ОЗХО в Думу мешают террористы.
Отметим, официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что Дамаск одобрил приезд инспекторов ОЗХО, опровергнув слух о блокировании работы миссии.
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