США обвинили Россию и Сирию в дезинфекции места химической атаки в Сирии 

Россия и Сирия «дезинфицируют» место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, расположенном недалеко от Дамаска. Об этом на брифинге заявила представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Reuters.
«У нас имеется достоверная информация о том, что российские должностные лица работают с сирийским режимом, чтобы затянуть, задержать допуск этих инспекторов (Организации по запрещению химического оружия — ред.) в Думу», — заявила она. По ее словам, российская сторона предпринимает все необходимые действия для проведения собственного срежиссированного расследования. Россия и Сирия пытаются уничтожить свидетельства применения химического оружия.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на партнеров по программе Health Cluster заявила, что после химической атаки сирийского города Дума 7 апреля к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления. По данным организации, 70 человек, скрывавшихся в подвалах, погибли.