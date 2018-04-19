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Варламов собрался в мэры Москвы
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Блогер Варламов собрался баллотироваться в мэры Москвы 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Блогер Илья Варламов, собравшийся баллотироваться в мэры Москвы, опубликовал видеоролик, в котором представил программу «Радикального урбанизма» о том, как сделать жизнь москвичей комфортнее.
По словам Варламова, «жителям столицы нужен радикальный урбанизм», о чем блогер написал в текстовом описании к видеоролику, опубликованному на своем канале в YouTube.
Блогер считает, что мэр Москвы должен быть в оппозиции федеральным властям. Именно этот тезис Варламов считает первым пунктом своей программы «Радикального урбанизма».
Во-вторых, блогер предлагает «выселить» федеральные власти и администрацию президента в частности из Кремля, «вернув его людям». По его словам, сейчас центр Москвы «кишит чекистами».
Также блогер настаивает на демонтаже заборов, открытии всех дверей в общественные здания. Так, он высказал недовольство тем, что заборы устанавливают на Красной площади.
Варламов также призывает прекратить бояться терактов и отдать «крыши и подвалы москвичам», разрешив им делать там «маленькие кладовочки».
Напомним, следующие выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы составит 5 лет.
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