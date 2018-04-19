Варламов решил заменить Собянина

Блогер Илья Варламов заявил о желании баллотироваться на пост мэра Москвы . Об этом он заявил в своем YouTube-канале.

Варламов пояснил, что реальной альтернативы нынешнему столичному мэру Сергею Собянину на данный момент нет, но он хочет использовать выборы как способ донести свои идеи.

В частности, Варламов предложил открыть Кремль для посещений и перекрасить его в белый цвет; развивать в городе систему общественного транспорта, особенно сеть трамваев и троллейбусов; сделать Москву удобной для велосипедистов; закрыть въезд внутрь бульварного кольца, за исключением автомобилей местных жителей и такси; ликвидировать служебные парковки, в частности, у здания Госдумы

Также блогер предложил ликвидировать большинство заборов в городе, поскольку «к реальной безопасности это не имеет отношения», снести памятник Петру I и торговый центр «Атриум», а Садовое кольцо реконструировать и засадить деревьями.

Крыши домов Варламов предложил использовать в качестве места отдыха москвичей, а подвалы использовать для хранения детских колясок.

Всего предвыборная программа Варламова включает 17 пунктов.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.