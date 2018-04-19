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Варламов решил заменить Собянина
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Варламов решил заменить Собянина 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Блогер Илья Варламов заявил о желании баллотироваться на пост мэра Москвы. Об этом он заявил в своем YouTube-канале.
Варламов пояснил, что реальной альтернативы нынешнему столичному мэру Сергею Собянину на данный момент нет, но он хочет использовать выборы как способ донести свои идеи.
В частности, Варламов предложил открыть Кремль для посещений и перекрасить его в белый цвет; развивать в городе систему общественного транспорта, особенно сеть трамваев и троллейбусов; сделать Москву удобной для велосипедистов; закрыть въезд внутрь бульварного кольца, за исключением автомобилей местных жителей и такси; ликвидировать служебные парковки, в частности, у здания Госдумы.
Также блогер предложил ликвидировать большинство заборов в городе, поскольку «к реальной безопасности это не имеет отношения», снести памятник Петру I и торговый центр «Атриум», а Садовое кольцо реконструировать и засадить деревьями.
>> В метро запретят раздеваться
Крыши домов Варламов предложил использовать в качестве места отдыха москвичей, а подвалы использовать для хранения детских колясок.
Всего предвыборная программа Варламова включает 17 пунктов.
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.
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