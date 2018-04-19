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Поклонская пожаловалась на действия Интерпола
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Поклонская: Интерпол убрал из базы розыска обвиняемых в совершении преступлений в Крыму 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Интерпол по обращению Киева убрал из базы розыска несколько десятков обвиняемых в совершении преступлений на территории Крыма, чем нарушил требование устава организации. С таким заявлением в ходе одной из секций в рамках IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) выступила депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.
"Хотелось бы отметить, что по написанной на коленке жалобе украинского бюро Интерпола эта уважаемая международная полицейская организация сняла с розыска несколько десятков лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления на территории Крыма. И это только потому, что кому-то не нравится статус Крыма, итоги волеизъявления его жителей. Не это ли вопиющее нарушение прав человека?"— задалась вопросом Поклонская.
Депутат выразила уверенность, что "подобными действиями руководство Генерального секретариата Интерпола нарушило требование устава организации, запрещающего любое вмешательство в дела политического характера". Принцип, запрещающий вмешательство в политические дела, по словам Поклонской, "на протяжении многих лет позволяет правоохранительным органам сотрудничать без оглядки на внешнеполитическую конъюнктуру для защиты прав граждан".
"Однако этот прецедент подрывает основы международного полицейского сотрудничества", — сказала она, выразив надежду, что "данная позиция Генерального секретариата Интерпола будет пересмотрена, и преступники, скрывшиеся за рубежом, понесут заслуженное наказание".
По данным Поклонской, всего в результате решения Генсекретариата Интерпола из базы убрано около 70 лиц, подавляющее большинство которых обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
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