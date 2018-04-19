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Глава МИД Франции рассказал об отношениях между Макроном и Трампом
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Глава МИД Франции рассказал об отношениях между Макроном и Трампом 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом хорошие, но есть и разногласия по ряду тем, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Отношения между президентом Трампом и президентом Макроном, скорее, хорошие, если говорить о личных контактах. Но у нас есть и разногласия с США", — сказал он.
Он отметил, что в частности Франция не согласна с США по поводу договора по климату. Париж не согласен с тем фактом, что Вашингтон объявил столицей Израиля Иерусалим без каких-либо переговоров и консультаций, есть некоторые разногласия по иранскому досье, а также по некоторым торговым вопросам, добавил Ле Дриан.
Как ожидается, визит Макрона в США состоится 23-25 апреля.
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