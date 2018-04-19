Россия оставляет за собой право на жесткие ответные действия, если Украина не отпустит домой экипаж «Норда» 

В Москве требуют от Киева отпустить домой российский экипаж судна «Норд», в случае невыполнения этих требований оставляют за собой право на жесткий ответ, сообщает «Интерфакс».
«Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», — говорится в сообщении МИД РФ, текст которого размещен в четверг на сайте ведомства.
По информации МИД РФ, 19 апреля в киевском аэропорту «Жуляны» представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков — граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск.
Два члена экипажа судна, которые смогли улететь в Минск, прибыли в Крым.