Посольство РФ в Великобритании призвало Лондон «снять цензуру» со СМИ страны

Призываем правительство консерваторов в целях сохранения своей политической репутации немедленно раскрыть всю имеющуюся информацию по отравлению в Солсбери для российской стороны, а также для британской общественности, снять цензуру с публикации в британской прессе информации, связанной с этим преступлением

— пресс-служба Посольства РФ в Великобритании.

Также в пресс-службе выдвинули теорию о том, что химикат Юлии был «впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».