Посольство РФ в Великобритании призвало Лондон «снять цензуру» со СМИ страны 

Посольство РФ в Лондоне призвало Британию «снять цензуру» со СМИ Великобритании и телеканала Russia Today в публикациях по делу об отравлении семьи Скрипалей. Об этом сообщила пресс‐служба посольства.
Призываем правительство консерваторов в целях сохранения своей политической репутации немедленно раскрыть всю имеющуюся информацию по отравлению в Солсбери для российской стороны, а также для британской общественности, снять цензуру с публикации в британской прессе информации, связанной с этим преступлением
— пресс-служба Посольства РФ в Великобритании.
Также в пресс-службе выдвинули теорию о том, что химикат Юлии был «впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию».
Ранее Москва составила список из 47 вопросов, которые были заданы Лондону по «делу Скрипаля». По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, британская сторона частично ответила на два из них.