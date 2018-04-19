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У Москвы есть данные, что ОЗХО пытаются использовать в политических целях
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У Москвы есть данные, что ОЗХО пытаются использовать в политических целях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Татьяна Фирсова
МОСКВА НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ МИССИЙ ОЗХО, НО ЕСТЬ ДАННЫЕ, ЧТО ЭКСПЕРТОВ ПЫТАЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ — ЛАВРОВ РИА НОВОСТИ
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