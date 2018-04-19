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Москва обеспокоена тем, что в Думе пытаются помешать работе миссии ОЗХО
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Москва обеспокоена тем, что в Думе пытаются помешать работе миссии ОЗХО
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
РИА Новости
МОСКВА
ОЗАБОЧЕНА ТЕМ, ЧТО РЯД ИГРОКОВ ПЫТАЕТСЯ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ РАБОТЕ МИССИИ
ОЗХО
В СИРИЙСКОЙ
ДУМЕ
— ЛАВРОВ
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