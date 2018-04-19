Москва выдвинула неожиданную версию отравления Скрипаль

В кровь отравленной нервно-паралитическим веществом Юлии Скрипаль перед отбором проб, возможно, был впрыснут химикат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства РФ в Лондоне.
Отмечается, что диппредставительство обратилась с нотой в МИД Великобритании, в котором потребовало провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами медиков из РФ.
Дипломаты также призвали Лондон "снять цензуру" с публикаций в британских СМИ по так называемому "делу Скрипалей" и не оказывать давления, как это было в случае с телекомпанией RT.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британскую сторону не спешить с уничтожением улик по "делу Скрипалей".
"Мы рассчитываем на получение всеобъемлющих ответов на наши вопросы. Российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела, — отметила она. — Готовы к взаимодействию в любых международно-правовых форматах, настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик".
Захарова пояснила, что список российских вопросов к Лондону продолжает расти.
Напомним, что 4 марта в Солсбери отравлению нервно-паралитическим веществом подверглись экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил всю ответственность за случившееся на Москву. Российская сторона отклонила все обвинения в свой адрес и потребовала предоставить доказательства.
Инцидент послужил поводом для массовой высылки российских дипломатов из целого ряда западных стран. В частности, США выдворили из страны 60 сотрудников диппредставительств России и закрыли генконсульство РФ в Сиэтле.