Москва выдвинула неожиданную версию отравления Скрипаль

Посольство РФ: В кровь Юлии Скрипаль был впрыснут химикат

В кровь отравленной нервно-паралитическим веществом Юлии Скрипаль перед отбором проб, возможно, был впрыснут химикат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства РФ в Лондоне.

Отмечается, что диппредставительство обратилась с нотой в МИД Великобритании , в котором потребовало провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами медиков из РФ

Дипломаты также призвали Лондон "снять цензуру" с публикаций в британских СМИ по так называемому "делу Скрипалей" и не оказывать давления, как это было в случае с телекомпанией RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британскую сторону не спешить с уничтожением улик по "делу Скрипалей".

"Мы рассчитываем на получение всеобъемлющих ответов на наши вопросы. Российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела, — отметила она. — Готовы к взаимодействию в любых международно-правовых форматах, настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик".

Захарова пояснила, что список российских вопросов к Лондону продолжает расти.

Напомним, что 4 марта в Солсбери отравлению нервно-паралитическим веществом подверглись экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил всю ответственность за случившееся на Москву . Российская сторона отклонила все обвинения в свой адрес и потребовала предоставить доказательства.

Инцидент послужил поводом для массовой высылки российских дипломатов из целого ряда западных стран. В частности, США выдворили из страны 60 сотрудников диппредставительств России и закрыли генконсульство РФ в Сиэтле.