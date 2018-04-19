Ещё
Москва выдвинула неожиданную версию отравления Скрипаль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство РФ: В кровь Юлии Скрипаль был впрыснут химикат 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
В кровь отравленной нервно-паралитическим веществом Юлии Скрипаль перед отбором проб, возможно, был впрыснут химикат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства РФ в Лондоне.
Отмечается, что диппредставительство обратилась с нотой в МИД Великобритании, в котором потребовало провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль силами медиков из РФ.
Дипломаты также призвали Лондон "снять цензуру" с публикаций в британских СМИ по так называемому "делу Скрипалей" и не оказывать давления, как это было в случае с телекомпанией RT.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британскую сторону не спешить с уничтожением улик по "делу Скрипалей".
"Мы рассчитываем на получение всеобъемлющих ответов на наши вопросы. Российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела, — отметила она. — Готовы к взаимодействию в любых международно-правовых форматах, настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик".
Захарова пояснила, что список российских вопросов к Лондону продолжает расти.
Напомним, что 4 марта в Солсбери отравлению нервно-паралитическим веществом подверглись экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил всю ответственность за случившееся на Москву. Российская сторона отклонила все обвинения в свой адрес и потребовала предоставить доказательства.
Инцидент послужил поводом для массовой высылки российских дипломатов из целого ряда западных стран. В частности, США выдворили из страны 60 сотрудников диппредставительств России и закрыли генконсульство РФ в Сиэтле.
Великобритания объявила персонами нон грата 23 российских дипломата. К недружественным шагам Вашингтона и Лондона присоединились некоторые страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию, а также Австралия, Грузия и Украина.
Российская Газета: последние новости
Мальчик из ролика "Белых касок" рассказал, как стал "жертвой химатаки" В Кремле не исключили продолжения агрессивных проявлений в адрес РФ Небензя назвал лживой британскую версию инцидента в Солсбери
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии160
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня12
Израиль планирует уничтожить российские С-300948
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег94
Болгария: спасибо России, но…436
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение