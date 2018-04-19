Столтенберг: дело Скрипаля не требует применения пятого пункта устава НАТО

"НАТО должна ответить пропорционально и взвешенно. То, что произошло в Солсбери, было серьезно, но это не тот инцидент, не та атака, которая требует пятого пункта (устава НАТО)", — заявил он, выступая в четверг в Университетском колледже Лейдена в Гааге

"Мы не станем задействовать пятый пункт каждый раз, когда происходят серьезные инциденты", — добавил он, отвечая на вопросы студентов.

Он напомнил, что НАТО ответила на «дело Скрипаля » сокращением численности российского постпредства при НАТО.

Трансляцию выступления вела пресс-служба альянса.