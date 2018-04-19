Столтенберг: дело Скрипаля не требует применения пятого пункта устава НАТО 

БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Инцидент в британском Солсбери не подпадает под действие пятого пункта устава НАТО о коллективной обороне, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО должна ответить пропорционально и взвешенно. То, что произошло в Солсбери, было серьезно, но это не тот инцидент, не та атака, которая требует пятого пункта (устава НАТО)", — заявил он, выступая в четверг в Университетском колледже Лейдена в Гааге.
"Мы не станем задействовать пятый пункт каждый раз, когда происходят серьезные инциденты", — добавил он, отвечая на вопросы студентов.
Он напомнил, что НАТО ответила на «дело Скрипаля» сокращением численности российского постпредства при НАТО.
Трансляцию выступления вела пресс-служба альянса.
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.