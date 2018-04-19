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В посольстве РФ выразили обеспокоенность состоянием здоровья Юлии Скрипаль
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В посольстве РФ выразили обеспокоенность состоянием здоровья Юлии Скрипаль 

РИА Новости 49 минут назад
ПОСОЛЬСТВО РФ ЗАЯВИЛО, ЧТО ОБЕСПОКОЕНО СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ЮЛИИ СКРИПАЛЬ И ОТСУТСТВИЕМ ИНФОРМАЦИИ О НЕЙ
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