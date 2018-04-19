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Устроивших обстрел в Думе предупредили о прибытии миссии ООН, заявил Лавров
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Устроивших обстрел в Думе предупредили о прибытии миссии ООН, заявил Лавров 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: УСТРОИВШИЕ ОБСТРЕЛ В СИРИЙСКОЙ ДУМЕ БОЕВИКИ ЯВНО БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ, ЧТО ТУДА ПРИБЫВАЕТ МИССИЯ ООН ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОТЫ ОЗХО — ЛАВРОВ
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