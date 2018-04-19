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Лавров: Устроившие обстрел в Думе были предупреждены о прибытии миссии ООН
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Лавров: Устроившие обстрел в Думе были предупреждены о прибытии миссии ООН 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Боевики, обстрелявшие в сирийском городе Дума миссию ООН по безопасности, были явно предупреждены. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, никто из представителей ООН не пострадал, эксперты вернулись в Дамаск. Однако инцидент повлиял на развертывании миссии Организации по запрещению химического оружия на месте предполагаемого химического инцидента.
"В момент, когда они находились в этом районе, началась стрельба из той части города, где еще остались несколько десятков экстремистов, которые явно были предупреждены о том, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью", — пояснил министр.
Напомним, что США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским военным и гражданским объектам. Поводом к атакам западных стран стали якобы имевшиеся у союзников сведения о применении сирийскими правительственными войсками в городе Дума химического оружия.
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