Лавров: Устроившие обстрел в Думе были предупреждены о прибытии миссии ООН

"В момент, когда они находились в этом районе, началась стрельба из той части города, где еще остались несколько десятков экстремистов, которые явно были предупреждены о том, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью", — пояснил министр.