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Захарова нашла вранье на вранье в деле Скрипаля
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Захарова нашла вранье на вранье в деле Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что от британской стороны исходит «вранье на вранье» и поэтому потребовала от швейцарской лаборатории все данные по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что швейцарский центр радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц опубликовал свое расследование по отравлению Скрипалей. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, из него следует, что их отравили веществом BZ.
"Учитывая, что мы видим вранье на вранье, хорошо, назовите в данном случае «сокрытие информации», очень странные объяснения, мы бы хотели, чтобы все данные [швейцарской лаборатории] были предоставлены. Возможно, не опубликованы, но, по крайней мере, предоставлены", — сказала Захарова.
Ранее официальный представитель МИДа указывала на вероятность отравления Скрипалей британскими спецслужбами.
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