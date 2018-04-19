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Джордж Буш-младший назвал Путина умным тактиком
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Джордж Буш-младший назвал Путина умным тактиком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / The White House/ Eric Draper
Бывший президент США Джордж Буш-младший назвал российского лидера Владимира Путина "умным тактиком" и порекомендовал американским властям быть более напористыми в отношениях с ним.
"Он очень умный тактик. Проблема в том, что его подход по большинству вопросов — я выиграю, а США проиграют", — заявил экс-президент в интервью телеканалу Fox Business.
"Он (Путин) очень агрессивный человек, который хочет восстановить влияние СССР, несмотря на то, что Советского Союза больше не существует. Так что я всегда думал, что США важно быть напористыми в отношениях с Путиным", — добавил Буш.
В марте на медиафоруме Общероссийского народного фронта президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, какое произошедшее в России событие он бы хотел изменить, заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза.
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