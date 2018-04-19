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Захарова: РФ фиксирует попытки «ан-Нусры» создать автономию на юге Сирии при поддержке США
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Захарова: РФ фиксирует попытки «ан-Нусры» создать автономию на юге Сирии при поддержке США 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия фиксирует попытки сирийской оппозиции, "Джебхат ан-Нусры" и ИГ ("Исламское государство", запрещенные в РФ террористические организации) при поддержке США создать автономию на юге Сирии. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Данная информация соответствует действительности, мы фиксируем эти тенденции, — сказала Захарова. — В течение последних недель серьезно обостряется обстановка на юге Сирии. Вопреки заявлениям США, в долине реки Ярмук основные роли играет сегодня не только "Свободная сирийская армия", но «Джебхат ан-Нусра» и ИГ. Через иорданскую границу регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью, на самом деле мы понимаем что это за «гуманитарная помощь».
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