РФ уличила Британию в странных смертях

Захарова рассказала о странных смертях ученых из Портон-Дауна

Дипломат рассказала, что в 2001 году в Солсбери умер советский ученый-микробиолог, бывший директор Ленинградского института особо чистых биопрепаратов Владимир Пасечник, работавший в Портон-Дауне. Согласно официальной версии, причиной его смерти стал инсульт, рассказала Захарова, слова которой передает ТАСС

Находившийся во Франции Пасечник в 1989 году попросил политического убежища в Великобритании и передал британским спецслужбам сведения о якобы секретных разработках биологического оружия в СССР, рассказала Захарова.

Кроме того, продолжила представитель российского внешнеполитического ведомства, в июле 2003 года в графстве Оксфордшир погиб эксперт в области биологического оружия Дэвид Кейли. Официально причиной смерти стало самоубийство, однако, заметила Захарова, Кейли критиковал правительства Тони Блэра и считал, что вторжение в Ирак в 2003 году основано на сфальсифицированных данных.

В 2004 год в результате крушения частного самолета погиб Пол Норман , работавший в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Норман занимал пост умершего в 2003 году Кейли, сообщила Захарова.

Напомним, лаборатория в Портон-Дауне расположена недалеко от города Солсбери. Она занимается расследованием обстоятельств «отравления» экс-полковника ГРУ , британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.