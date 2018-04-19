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РФ уличила Британию в странных смертях
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Захарова рассказала о странных смертях ученых из Портон-Дауна 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на странные смерти ученых в Великобритании, часть которых работала в известной химической лаборатории в Портон-Дауне.
Дипломат рассказала, что в 2001 году в Солсбери умер советский ученый-микробиолог, бывший директор Ленинградского института особо чистых биопрепаратов Владимир Пасечник, работавший в Портон-Дауне. Согласно официальной версии, причиной его смерти стал инсульт, рассказала Захарова, слова которой передает ТАСС.
Находившийся во Франции Пасечник в 1989 году попросил политического убежища в Великобритании и передал британским спецслужбам сведения о якобы секретных разработках биологического оружия в СССР, рассказала Захарова.
Кроме того, продолжила представитель российского внешнеполитического ведомства, в июле 2003 года в графстве Оксфордшир погиб эксперт в области биологического оружия Дэвид Кейли. Официально причиной смерти стало самоубийство, однако, заметила Захарова, Кейли критиковал правительства Тони Блэра и считал, что вторжение в Ирак в 2003 году основано на сфальсифицированных данных.
В 2004 год в результате крушения частного самолета погиб Пол Норман, работавший в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Норман занимал пост умершего в 2003 году Кейли, сообщила Захарова.
Напомним, лаборатория в Портон-Дауне расположена недалеко от города Солсбери. Она занимается расследованием обстоятельств «отравления» экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
The Independent ранее сообщала, что у сотрудников британской военной лаборатории в Портон-Дауне оказался низким моральный дух.
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