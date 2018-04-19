МИД: у России нет компромата на Трампа 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление бывшего директора ФБР Джеймса Коми о якобы наличии у России компромата на президента США Дональда Трампа.
Захарова назвала слова Коми вбросом заведомо ложной информации с явно подстрекательскими целями, что недопустимо в нынешней и без того крайне разогретой ситуации в отношениях России и США. Она отметила, что оставляет это на совести экс-главы ФБР, «который не скрывает обиду на своего президента за отставку», передает ее слова РИА Новости.
Ранее Коми в интервью ABC News заявил, что, возможно, у российских властей есть компромат на президента США Дональда Трампа. Интервью телеканалу предваряло выход 17 апреля мемуаров Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», посвященных его взаимодействию с Трампом.