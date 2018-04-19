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Москва надеется на позитивный исход саммита КНДР и Южной Кореи
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Москва надеется на позитивный исход саммита КНДР и Южной Кореи
РИА Новости
2 часа назад
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МОСКВА
НАДЕЕТСЯ, ЧТО САММИТ
КНДР
И ЮЖНОЙ КОРЕИ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НОРМАЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКЕ НА ПОЛУОСТРОВЕ И РЕШЕНИЮ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ —
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