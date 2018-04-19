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Видео с «пострадавшим от химической атаки» мальчиком — фейк?
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Видео с «пострадавшим от химической атаки» мальчиком — фейк? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Зои Дрюетт (Zoe Drewett) — Видео с 11-летним мальчиком, которого обливают водой после предполагаемой химической атаки в Сирии, официальные лица в России назвали фейковой новостью. Москва настаивает на том, что 7 апреля не было химической атаки в сирийской Думе. Речь идет об инциденте, который вынудил Великобританию присоединиться к ракетным ударам Франции и США по Сирии.
Россия утверждает, что кадры с мальчиком были сняты «Белыми касками» и что у нее есть «веские доказательства» того, что ребенка обманом принудили принять участие в этой съемке. По словам отца мальчика, детям за участие в съемке дали «финики, печенье и рис». Государственный российский телеканал «Россия 24» называет и имя мальчика — Хасан Диаб.
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