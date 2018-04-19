Видео с «пострадавшим от химической атаки» мальчиком — фейк?

Зои Дрюетт (Zoe Drewett) — Видео с 11-летним мальчиком, которого обливают водой после предполагаемой химической атаки в Сирии , официальные лица в России назвали фейковой новостью. Москва настаивает на том, что 7 апреля не было химической атаки в сирийской Думе . Речь идет об инциденте, который вынудил Великобританию присоединиться к ракетным ударам Франции США по Сирии.

Россия утверждает, что кадры с мальчиком были сняты «Белыми касками» и что у нее есть «веские доказательства» того, что ребенка обманом принудили принять участие в этой съемке. По словам отца мальчика, детям за участие в съемке дали «финики, печенье и рис». Государственный российский телеканал «Россия 24» называет и имя мальчика — Хасан Диаб.