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В штабе Трампа раскритиковали иск демократов о связях с Россией
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В штабе Трампа раскритиковали иск демократов о связях с Россией 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа посчитал, что иск демократов против штаба главы Соединенных Штатов, России и WikiLeaks направлен на то, чтобы оспорить итоги выборов, передает РИА «Новости».
"Сегодня [20 апреля] национальный комитет демократической партии подал широкий по описанию, но при этом узкопартийный гражданский иск в федеральном суде против штаба Трампа, WikiLeaks и российского правительства. В ответ штаб по переизбранию Дональда Трампа отмечает, что этот безосновательный иск является последней отчаянной попыткой подтвердить необоснованные обвинения в сговоре с Россией со стороны почти что обанкротившейся Демократической партии, которая все еще пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года", — сообщается в заявлении штаба Трампа.
В штабе Трампа выразили надежду, что иск будет «отвергнут» судом.
Ранее сообщалось, что демократическая партия США подала иск против России, штаба Трампа и WikiLeaks.
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