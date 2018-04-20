В штабе Трампа раскритиковали иск демократов о связях с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа посчитал, что иск демократов против штаба главы Соединенных Штатов, России WikiLeaks направлен на то, чтобы оспорить итоги выборов, передает РИА «Новости» "Сегодня [20 апреля] национальный комитет демократической партии подал широкий по описанию, но при этом узкопартийный гражданский иск в федеральном суде против штаба Трампа, WikiLeaks и российского правительства . В ответ штаб по переизбранию Дональда Трампа отмечает, что этот безосновательный иск является последней отчаянной попыткой подтвердить необоснованные обвинения в сговоре с Россией со стороны почти что обанкротившейся Демократической партии , которая все еще пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года", — сообщается в заявлении штаба Трампа. В штабе Трампа выразили надежду, что иск будет «отвергнут» судом. Ранее сообщалось, что демократическая партия США подала иск против России, штаба Трампа и WikiLeaks.