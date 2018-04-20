Демократы не могут простить Трампу победу на выборах, считает Косачев

Демократическая партия США продолжает уже давно проигранную избирательную кампанию против Трампа", — сказал Косачев РИА Новости.

По его словам, это всё те же «внутренние разборки и внутренняя возня, не украшающие ни демократов, ни ту страну, которую они хотели бы считать демократичной».