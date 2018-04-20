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Демократы не могут простить Трампу победу на выборах, считает Косачев
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Демократы не могут простить Трампу победу на выборах, считает Косачев 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Иск демократов против России, избирательного штаба Дональда Трампа и WikiLeaks — это внутриамериканская политическая возня, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Демократическая партия США продолжает уже давно проигранную избирательную кампанию против Трампа", — сказал Косачев РИА Новости.
По его словам, это всё те же «внутренние разборки и внутренняя возня, не украшающие ни демократов, ни ту страну, которую они хотели бы считать демократичной».
В пятницу Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Согласно тексту документа, иск Демпартии против РФ и выборного штаба Трампа связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и сговором с целью нанесения ущерба демократам и продвижению кандидатуры Дональда Трампа.
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