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Москва убеждена, что ситуация в Армении будет решена демократическим путем
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Москва убеждена, что ситуация в Армении будет решена демократическим путем 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА УБЕЖДЕНА, ЧТО СИТУАЦИЯ В АРМЕНИИ БУДЕТ УРЕГУЛИРОВАНА ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ И В ПРАВОВОМ ПОЛЕ — МИД РФ
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