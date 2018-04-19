МИД назвал безответственным высылку дипломатов и закрытие консульства в США 

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Белые каски организаторов "химатаки" нашли на свалке в Думе, сообщают СМИ

Захарова отказалась посетить шоу на CNN

В МИД рассказали, откуда взялось вещество BZ в пробах по "делу Скрипалей"