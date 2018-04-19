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МИД назвал безответственным высылку дипломатов и закрытие консульства в США
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МИД назвал безответственным высылку дипломатов и закрытие консульства в США 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: МОСКВА СЧИТАЕТ РЕШЕНИЕ США В МАРТЕ ВЫСЛАТЬ ДИПЛОМАТОВ РФ И ЗАКРЫТЬ ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ ШАГОМ — МИД РФ
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