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Захарова: Россия призывает ОЗХО открыть имеющиеся данные по делу Скрипаля
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Захарова: Россия призывает ОЗХО открыть имеющиеся данные по делу Скрипаля 

ТАСС 21 час назад
Россия скептически оценивает заявление Секретариата ОЗХО и призывает организацию открыть имеющиеся данные по делу Скрипаля — Захарова.
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