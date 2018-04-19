Медведчук объяснил поездки в Москву

Медведчук рассказал, что его поездки в Москву связаны с мирным урегулированием в Донбассе

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в интервью немецкой медиакомпании Deutsche Welle сообщил, что периодически посещает Москву для переговоров по мирному урегулированию в Донбассе, так было и во время его последнего визита.

"Цель визита, как это обычно происходит в течение уже последних нескольких лет, в Москву — это переговоры, связанные в первую очередь с миром на Донбассе, мирным урегулированием, выполнением минских соглашений. И второй немаловажный вопрос, который тоже входит в схему реализации минских соглашений, — это освобождение удерживаемых лиц. И если раньше мы в Москве говорили в основном о тех лицах, гражданах Украины, которые отбывают наказание или привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации, то с последнего времени, учитывая влияние России на представителей и руководство в непризнанных республиках, это еще и освобождение удерживаемых лиц в Донецке и Луганске", — сказал, отвечая на вопрос издания, украинский политик.

"В Москве я встречался со многими представителями руководства Российской Федерации, в том числе и с президентом Российской Федерации господином [Владимиром] Путиным", — отметил Медведчук. Что касается результатов этих встреч, то, по словам политика, говорить о них пока рано.

"Результаты обычно бывают тогда, когда это видят и знают все, когда мы подходим к финишной прямой, когда освобождаются люди или есть продвижение в вопросе мирного урегулирования. Говорить о том, что эти результаты уже достигнуты, нельзя. Но одновременно надо говорить и акцентировать внимание на том, что переговорный процесс идет, и этот переговорный процесс — лично я уверен — приведет к положительному результату. Как в одном, так и в другом вопросе. Такие переговоры должны продолжаться и они должны иметь место", — сказал Медведчук.

Отвечая на вопрос, как относятся на Украине к тому, что Медведчук связан с Путиным, политик парировал:

"Ну вы знаете, как относятся на Украине к этому. Большое количество людей, которые это негативно воспринимают. Но есть и те, которые это одобряют. И одобряют в первую очередь потому, особенно сегодня, что у меня есть определенные отношения с господином Путиным, и я пытаюсь и этого не скрываю использовать их в интересах Украины".

Говоря о переизбрании Путина на новый президентский срок, Медведчук поправил корреспондента, который в своем вопросе утверждал, что Путин пошел на четвертый срок и что фактически в России нет смены власти:

"Вы знаете, я знаю о том, что он пошел на второй срок. А вы — на четвертый? Он будет четвертый раз президентом. А пошел он на второй срок. Я к этому отношусь исключительно положительно".

Медведчук также отметил, что убежден в том, что в Донбассе нет и не было регулярных частей российской армии. Он особо обратил внимание на то, что даже в минских соглашениях речь идет о необходимости вывода с территории региона "иностранных вооруженных формирований", без указания их принадлежности.

"Там же не говорится о том, что это российские формирования", — подчеркнул он. Медведчук призвал не смешивать понятия "добровольцы" и "регулярные части". Он отметил, что в Донбассе добровольцы есть "и с одной, и с другой стороны". "Вы знаете о том, что, например, там воевал грузинский батальон? — отметил он. — Вы знаете, что там добровольцы были из Чечни?"

"Когда-то в первой и во второй чеченской войнах участвовали украинцы, — продолжал Медведчук. — В очень большом количестве. Это же не были вооруженные формирования Украины". Поэтому, уверен лидер "Украинского выбора", и в данном случае "речь не идет о регулярной армии".

"Не потому, что там [в минских соглашениях] так записано, — подчеркнул Медведчук. — Речь не идет о регулярной армии потому, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая единственная призвана по мандату, который они получили от 57 стран мира, регулировать и контролировать наличие и происхождение всего, что можно отнести к боевым действиям или к вооруженному противостоянию, никогда не указывала на наличие регулярных частей Российской Федерации на территории, неподконтрольной Украине".

Медведчук также отметил, что не считает РФ страной-агрессором, виновной в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе.

"Смотрите, я не считаю Россию в данной ситуации агрессором", — сказал он. "Конфликт, который имел место и начался где-то в конце марта — начале апреля на Донбассе, — это конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти и с политиками новой власти. Это был протест, — отметил он. — Это противостояние граждан одной части страны по отношению к другим".

Политик пояснил, что если сейчас говорить о России как о стране-агрессоре, "тогда надо перечеркнуть и поставить крест на минских соглашениях". По его словам, в выборе тех, кто подписывал минские соглашения, "был заложен глубокий смысл".

"Этот смысл заключался в следующем: есть Франция, есть Германия, есть Россия и Украина. Так вот России изначально отводилась роль страны, которая может оказать влияние в той или иной части на неконтролируемые территории, на непризнанные республики в вопросах реализации минских соглашений", — указал он.

При этом лидер "Украинского выбора" подчеркнул, что, несмотря на наличие определенного влияния РФ на провозглашенные республики Донбасса, "абсолютно неверно" говорить, что Россия является стороной конфликта.

"Изначально в данном случае этот формат предполагал, в том числе, и трехстороннюю контактную группу, Россия и ОБСЕ выступают посредниками. Но не стороной конфликта. И это непосредственно записано в минских соглашениях, это утверждено решением Совета Безопасности", — продолжил Медведчук.

В ходе беседы был затронут и вопрос прошедшего в конце прошлого года масштабного обмена пленными в Донбассе. Медвечук согласился, что провести этот важный процесс было бы невозможно без прямого содействия Путина, который тогда позвонил лидерам провозглашенных республик. При этом он еще раз подчеркнул, что это нельзя воспринимать как участие России в конфликте.

"Я объясняю. Россия присутствует в нормандском формате и взяла на себя функции по оказанию влияния на руководство непризнанных республик. И в данном случае это пример и подтверждение того, как Россия повлияла и оказала содействие в самом масштабном обмене пленными начиная с 2014 года. Это еще одно подтверждение роли России, которую нельзя называть агрессором, если мы хотим добиться мира на Донбассе", — указал он.

Кроме того, он подчеркнул, что не знает "ни одного нормативного акта, на основании которого руководство непризнанных республик подчиняется кому-либо в России".