Путин хочет оставить после себя блистательное наследие. Но сначала ему необходимо разобраться с тремя серьезными проблемами

В то время как российско-американские отношения оказались в тупиковой ситуации из-за конфликта в Сирии , президент России Владимир Путин , только что вступивший в должность, думает о том, как сохранить свое «наследие». В свой четвертый и, вероятно, последний срок, он будет работать над тем, чтобы стать лидером, который вернул России международное величие, стабилизировал экономику и повысил уровень жизни в городах.

Несмотря на то, что агрессивная внешняя политика Путина популярна внутри страны, она поставила Россию в тяжелое положение, которое может негативно сказаться на этой популярности. Давайте рассмотрим ключевые международные события, которые помогут предопределить, каким Россия запомнит Путина.

После холодной войны Россия была слишком слабой, чтобы сформировать реальные партнерские отношения с другими государствами, в результате чего Соединенные Штаты стали единственной в мире военной сверхдержавой. Когда Путин пришел к власти в 1999 году, он пообещал, что улучшит отношения с Западом и укрепит положение страны на международной арене. Хотя сотрудничество временами имело место, отношения между США и России испортились.

На протяжении десятилетия Путин осуждал монополярный мировой порядок США. Под его руководством российские вооруженные силы провели интервенции за рубежом, а «фабрика троллей», возможно, вмешивалась в выборы в других государств. Усилия Путина по восстановлению России как великой державы способствовали росту его популярности.

Пока еще трудно представить, как Россия собирается нормализовать отношения с Соединенными Штатами. Если это действительно то, чего хочет Путин, ему стоит учитывать множество факторов. Среди них обвинения России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, ответ американцев на предполагаемую химическую атаку России против бывшего российского двойного агента в Британии, а также недавние нападки президента Трампа на Путина из-за возможной газовой атаки Башара Асада в Сирии.

На данный момент Россия втянута в дорогостоящую и длительную конфронтацию с Соединенными Штатами и их союзниками, что некоторые наблюдатели называют новой холодной войной. Чтобы оставить после себя положительное наследие, Путину, вероятно, потребуется признать политику США и добиться отмены санкций для восстановления российской экономики.

Европа и кризис на Украине

В 2014 году Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины. Она отправила туда своих военнослужащих и нарушила контроль Киева в регионе. Эти события по сей день влияют на отношения между Россией и государствами Европейского Союза

Быстрые и непредсказуемые события в Крыму положительно сказались на популярности Путина внутри страны. Он был на националистической волне успеха под названием «Крым наш», а 84% россиян поддержали «возвращение» Крыма в Россию. Путин также дал четкую установку Западу: постсоветский регион, в частности Украина, является сферой интересов России, а не НАТО и ЕС. Такой подход создает напряженность в отношениях с Европой и самой Украиной. Теперь Кремль отвечает за то, чтобы доказать крымчанам, россиянам и украинцам, что Крыму лучше в составе России, нежели Украины. Это может потребовать больших инвестиций, а ведь другим регионам, таким как Северный Кавказ, также нужны федеральные субсидии. Параллельно России приходится иметь дело с западными санкциями, и ее экономика едва растет.

Война на Украине гораздо более разрушительна, чем вы думаете

Очевидно, что большинство россиян будут воспринимать Крым как одно из главных достижений Путина. Однако если это вызовет потерю значимых связей с Украиной и Евросоюзом и будет дополнительным экономическим бременем для России, они могут решить, что цена была слишком высокой. Ко всему прочему, Европа недовольна тем, что восточная Украина втянута в продолжительный конфликт с ежедневными стычками между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Российское вмешательство не дало Украине присоединиться к ЕС как единой стране.

Кроме того Россия теряет влияние на Украине. 12 апреля Киев объявил о выходе из Содружества Независимых Государств — организация, объединяющая большинство бывших советских республик. Это проблема для России, поскольку Украина является не только одним из главных торговых партнеров и транзитным регионом для поставок энергоносителей на Запад, но и одним из ближайших соседей в культурном плане. Несостоявшиеся государства, а точнее две сепаратистские республики в Украине — довольно жалкие экономические союзники и, вероятно, будут политическим и экономическим бременем — как для Киева, так и для Москвы

Назад на Восток: дипломатическая и военная кампания России в Сирии

По мере того, как связи с Западом распались, Россия улучшила свои отношения с другими государствами. Некоторые называют это «поворот России на Восток». Наиболее примечательно то, что она резко изменила свою позицию на Ближнем Востоке — особенно в Сирии, где настойчиво поддерживала режим Асада против повстанцев, вдохновленных арабской весной. При этом Путин основывался на традиционных российских связях и советских подходах в отношениях с Ближним Востоком.

Почему «нефтяные маневры» Путина удержат Россию на Ближнем Востоке

«Хезболла» и Израиль. Как уже было упомянуто, российские дипломаты прилагают немало усилий для объединения сирийских конфликтующих сторон и убеждения государств Персидского залива прекратить или ограничить поддержку некоторых повстанческих группировок, в особенности «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ, ред.). Россия, возможно, единственная страна, у которой хорошие отношения не только с Дамаском и его союзниками, но и с большинством сил в регионе, включая курдов, Турцию

Однако летом 2015 года оказалось, что эти попытки были напрасны. Сирийский режим находился на грани краха, и не было найдено никакого дипломатического решения. Россия направила туда свои военно-воздушные силы, а затем и наземные войска. Эти военные операции помогли сирийскому правительству вернуть свои территории.

Это была первая военная интервенция постсоветской России за пределами бывшего Советского Союза — и это больше, чем сохранение марионеточного режима. Цель Путина — восстановить Россию как глобального игрока и как силу, с которой приходится считаться в любом сценарии урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, что гораздо важнее мимолетных тактических успехов, например, обеспечение долгосрочных контрактов на использование сирийской авиабазы Хмеймим.

Участие России в сирийском конфликте могло бы стать одним из основных международных достижений Путина, но только если это вмешательство не окажется слишком дорогостоящим в экономическом и дипломатическом отношении, и если сирийский режим будет достаточно стабилен, чтобы удержаться в обозримом будущем. Пока режим Асада закрепляет свои достигнутые успехи, ситуация остается крайне неустойчивой, как показывает недавнее использование химических веществ в Сирии. И это не Москва, а Тегеран отдает приказы в Дамаске.

Трудно понять, как Путин выберется из этих запутанных конфликтов, каждый из которых способен подорвать его репутацию в стране.