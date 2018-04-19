Захарова рассказала, откуда взялось вещество BZ в пробах по делу Скрипаля

«Руководитель головной лаборатории — Нидерланды — также сообщил, что прекурсор BZ в пробах был обнаружен, но был, внимание, специально добавлен в пробы экспертами ОЗХО, чтобы дополнительно подтвердить уровень компетенции лаборатории. То есть, по делу мирового значения материалы отправляются в лабораторию, чью компетентность нужно подтвердить, добавив, так сказать, для интереса ещё какие-то вещества», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, было отмечено, что это является стандартной практикой.

Захарова добавила, что российская сторона оспорила данный подход.