Захарова отказалась посетить шоу на CNN

В ходе брифинга в четверг Захарова напомнила, что в 2016 году Аманпур пришла на интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым с фотографией сирийского мальчика Омрана Дакниша из Алеппо. По словам Захаровой, телеведущая принесла фотографию "в качестве обвинения, очередного издевательства сирийских войск и российских ВКС в отношении сирийских детей".

"Прошло буквально несколько месяцев и российские журналисты нашли этого сирийского мальчика… Вы помните его почти бездыханное тело в кресле? Фотография обошла, наверное, всю планету. Вот этот ребенок, который был найден спустя несколько месяцев. Его отец сказал, что это страшный фейк и страшная манипуляция общественным сознанием", — указала Захарова.

По ее словам, на самом деле мальчик не пострадал от бомбовых ударов российских ВКС или от действий сирийских правительственных сил.

"Мальчик пострадал от действий террористов и экстремистов, которые орудовали в тот момент в том районе", — подчеркнула она.

"Ведь этот фейк продолжается. Ведь эта же самая госпожа Аманпур каждую неделю выходит на телеканал CNN. Знаете, сколько писем мы отправили на телеканал CNN для того, чтобы хоть как-то получить объяснения или хотя бы извинения от госпожи Аманпур за то, что она использовала интервью с министром Лавровым для манипуляции общественным сознанием, показывая на весь мир эту фотографию? Ноль ответа", — заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова указала, что на днях получила приглашение от Аманпур прийти к ней в шоу. "Нет, госпожа Аманпур. Я в шоу не хожу. Я жду, пока вы принесете извинения за ваши манипуляции", — сказала Захарова.