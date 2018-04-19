Мэй изложила Си Цзиньпину свое видение ситуаций в Сирии и в Солсбери

"Они обсудили возмутительную химическую атаку в Думе . Премьер-министр объяснила, что авиаудары были пропорциональными, юридически оправданными и ответственными, и имели целью уменьшение страданий населения путем сокращения возможностей сирийского режима по созданию химоружия и снижения его желания использовать его вновь в будущем", — говорится в заявлении офиса премьера.

Мэй также обратила внимание на то, что Россия с помощью права вето в Совете Безопасности ООН блокировала дипломатические усилия, а потому, с ее точки зрения, важно восстановить независимый механизм, позволяющий находить виновных в совершении атак, подобных той, что была совершена в Думе.

"Премьер-министр отметила, что использование нервно-паралитического вещества против Юлии Сергея Скрипалей в Солсбери являлось серьезной атакой на суверенной территории Великобритании и первым использованием нервно-паралитического вещества на европейской территории со времен Второй мировой войны", — отмечается в сообщении.

Про реакцию Си Цзиньпина на ситуации в Сирии и в Солсбери в сообщении ничего не говорится, за исключением одной фразы: «Они сошлись на том, что использование химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни было и для каких бы то ни было целей неприемлемо».

Также лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, в первую очередь, торговлю.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки в Думе, ставшей предлогом для ударов.