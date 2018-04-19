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Совбез РФ обсудил ситуацию в Сирии и борьбу со стихийными бедствиями
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Совбез РФ обсудил ситуацию в Сирии и борьбу со стихийными бедствиями 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Речь шла о ситуации в Сирии, а также о противопожарных и противопаводковых мероприятиях.
"В рамках разговора по международным делам Владимир Путин информировал коллег по Совбезу о своих контактах за последние дни с рядом глав иностранных государств и правительств по сирийской проблематике на фоне ситуации, которая сложилась после недавних ударов западных стран по Сирии", — сказал инфогмагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обсуждались и вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки. «Был продолжен обмен мнениями по антипаводковой и противопожарной деятельности в контексте борьбы со стихийными бедствиями», — сообщил Песков. Вчера во время встречи президента с членами правительства с докладом на эту тему выступил глава МЧС Владимир Пучков.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.
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