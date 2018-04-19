Совбез РФ обсудил ситуацию в Сирии и борьбу со стихийными бедствиями

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МИД РФ: В Сирии обнаружены контейнеры с хлором из Германии

Мальчик из ролика "Белых касок" рассказал, как стал "жертвой химатаки"

В Кремле не исключили продолжения агрессивных проявлений в адрес РФ