Макрон: Германия не была привлечена к операции в Сирии из-за особенностей ее конституции

ПАРИЖ, 19 апреля. / ТАСС /. Германия не участвовала в военной операции против Сирии , поскольку особенности ее конституции не позволяли ей принять быстрое решение. Об этом сообщил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в Берлине в ходе рабочего визита в Германию. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец на своей странице в Twitter.

Великобританией и "До проведения операции в Сирии мы провели многочисленные консультации с канцлером Германии Ангелой Меркель . Однако, учитывая необходимость оперативного осуществления операции, решение о ее проведении было принято тремя странами — США Францией — так как их конституции позволяли принять конфиденциальное решение, не дожидаясь в течение нескольких недель проведения дебатов в парламенте. Конституция Германии не позволяла Ангеле Меркель, в отличие от того, что сделала премьер Великобритании Тереза Мэй , [лично] принять необходимое решение", — сказал Макрон перед началом переговоров с канцлером Германии.

Он подчеркнул при этом, что Франция и Германия «действуют в тесной координации по сирийской проблеме и будут продолжать совместную дипломатическую и гуманитарную работу». Президент Франции отметил при этом «особую важность сирийской проблематики». По словам Макрона, учитывая специфику германской конституции, «невозможно было сделать больше, чем было сделано» на этапе подготовки операции против Сирии.