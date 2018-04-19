Ещё
Макрон: Германия не была привлечена к операции в Сирии из-за особенностей ее конституции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон: Германия не была привлечена к операции в Сирии из-за особенностей ее конституции 

ТАСС 51 минуту назад
ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Германия не участвовала в военной операции против Сирии, поскольку особенности ее конституции не позволяли ей принять быстрое решение. Об этом сообщил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в Берлине в ходе рабочего визита в Германию. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец на своей странице в Twitter.
"До проведения операции в Сирии мы провели многочисленные консультации с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако, учитывая необходимость оперативного осуществления операции, решение о ее проведении было принято тремя странами — США, Великобританией и Францией — так как их конституции позволяли принять конфиденциальное решение, не дожидаясь в течение нескольких недель проведения дебатов в парламенте. Конституция Германии не позволяла Ангеле Меркель, в отличие от того, что сделала премьер Великобритании Тереза Мэй, [лично] принять необходимое решение", — сказал Макрон перед началом переговоров с канцлером Германии.
Он подчеркнул при этом, что Франция и Германия «действуют в тесной координации по сирийской проблеме и будут продолжать совместную дипломатическую и гуманитарную работу». Президент Франции отметил при этом «особую важность сирийской проблематики». По словам Макрона, учитывая специфику германской конституции, «невозможно было сделать больше, чем было сделано» на этапе подготовки операции против Сирии.
ТАСС: последние новости
РПЦ надеется, что патриарх Константинополя не поддержит "независимую церковь" на Украине Захарова: рядовой немец извинился в письме Лаврову за антироссийскую политику Берлина Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии235
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть31
В Москве загорелся ТЦ62
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии16
РФ потребовала от США компенсаций100
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение