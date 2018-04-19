Власти Сирии обнаружили в Восточной Гуте немецкий хлор и британские дымовые шашки

«На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством из города, внимание, Солсбери, Великобритания», — сказала Захарова.

По ее словам, этот факт подрывает веру в человечность некоторых политиков отдельных государств.

В английском Солсбери в марте произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания вскоре обвинила Россию в организации атаки на них с применением отравляющего вещества, не предоставив при этом никаких доказательств. Москва отрицает причастность к инциденту.