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Власти Сирии обнаружили в Восточной Гуте немецкий хлор и британские дымовые шашки
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Власти Сирии обнаружили в Восточной Гуте немецкий хлор и британские дымовые шашки 

Rambler News Service 51 минуту назад
Правительственные войска Сирии в Восточной Гуте обнаружили контейнеры с хлором производства Германии и дымовые шашки производства Великобритании, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в Москве.
«На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством из города, внимание, Солсбери, Великобритания», — сказала Захарова.
По ее словам, этот факт подрывает веру в человечность некоторых политиков отдельных государств.
В английском Солсбери в марте произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания вскоре обвинила Россию в организации атаки на них с применением отравляющего вещества, не предоставив при этом никаких доказательств. Москва отрицает причастность к инциденту.
Кроме того, в апреле США и ряд других западных стран обвинили Сирию в применении химического оружия в Восточной Гуте. В России и Сирии данные сообщения опровергли, назвав их не основанной на реальных доказательствах провокацией.
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