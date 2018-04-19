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МИД: в Восточной Гуте найдены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери
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МИД: в Восточной Гуте найдены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Русская Весна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что на освобождённых территориях Восточной Гуты найдены хлор и дымовые шашки западного производства.
«На освобождённых территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки из города Солбсери», — заявила Захарова.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Россия активно работает над восстановлением сирийской Восточной Гуты, однако необходимо, чтобы и другие государства предоставили помощь.
RT ведёт прямую трансляцию брифинга.
RT на русском: последние новости
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