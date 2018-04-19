В Сирии нашли дымовые шашки из Солсбери 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в сирийской Восточной Гуте были найдены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки, произведенные в английском Солсбери. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Захаровой, хлор и шашки нашли правительственные войска на освобождённых территориях.
Представитель МИД подчеркнула, что появившиеся в Сети снимки людей, якобы пострадавших при химатаке, а также многие другие материалы являются подделками.
Захарова заявила, что удары западной коалиции по Сирии были нанесены, чтобы дать радикалам и экстремистам возможность «перевести дух и восстановить свои ряды», а также «затянуть кровопролитие на сирийской земле».
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. Они назвали это ответом на химическую атаку, якобы совершенную в Восточной Гуте 7 апреля.
Захарова призвала обратить внимание, что найденные в Сирии дымовые шашки были произведены именно в Солсбери. В этом городе 4 марта нашли 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.