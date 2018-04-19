В Сирии нашли дымовые шашки из Солсбери

По словам Захаровой, хлор и шашки нашли правительственные войска на освобождённых территориях.

Представитель МИД подчеркнула, что появившиеся в Сети снимки людей, якобы пострадавших при химатаке, а также многие другие материалы являются подделками.

Захарова заявила, что удары западной коалиции по Сирии были нанесены, чтобы дать радикалам и экстремистам возможность «перевести дух и восстановить свои ряды», а также «затянуть кровопролитие на сирийской земле».

Великобритания и В ночь на 14 апреля США Франция нанесли авиаудары по Сирии. Они назвали это ответом на химическую атаку, якобы совершенную в Восточной Гуте 7 апреля.