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Отец сирийского мальчика опроверг сообщения о «химатаке»
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Отец сирийского мальчика опроверг сообщения о «химатаке» 

News.ru 1 час назад
В четверг Омар Диаб, отец мальчика, рассказавшего о «химатаке» в сирийской Думе, заявил, что готов дать показания в любых международных организациях, что газовой атаки не было.
«Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готовы свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия», — приводит РИА Новости слова Диаба.
Напомним, что 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные авиаудары по сирийским правительственным объектам, которые, по их данным, использовались для производства химоружия.
В свою очередь сирийские власти не раз заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).
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