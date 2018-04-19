Отец сирийского мальчика опроверг сообщения о «химатаке» 

В четверг Омар Диаб, отец мальчика, рассказавшего о «химатаке» в сирийской Думе, заявил, что готов дать показания в любых международных организациях, что газовой атаки не было.
«Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готовы свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия», — приводит РИА Новости слова Диаба.
Напомним, что 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные авиаудары по сирийским правительственным объектам, которые, по их данным, использовались для производства химоружия.
В свою очередь сирийские власти не раз заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).