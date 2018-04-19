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Захарова: в Восточной Гуте обнаружены запасы хлора из ФРГ и дымовых шашек из Солсбери
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Захарова: в Восточной Гуте обнаружены запасы хлора из ФРГ и дымовых шашек из Солсбери 

ТАСС 1 час назад
В Восточной Гуте в Сирии обнаружены контейнеры с хлором из Германии и дымовыми шашками из Солсбери — Захарова.
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