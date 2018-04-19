МИД РФ: В Сирии обнаружены контейнеры с хлором из Германии

«На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии , а также дымовые шашки производством из города — внимание! — Солсбери, Великобритания », — особо отметила Захарова. По словам дипломата, этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств. "Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения", — добавила официальный представитель МИД РФ Ранее сообщалось, что правительственные войска обнаружили в подвале жилого дома в Думе подпольную лабораторию по производству химических и взрывчатых веществ.