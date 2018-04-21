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МИД РФ назвал недопустимым выезд экспертов ОЗХО в Думу через 11 дней после запроса Дамаска
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МИД РФ назвал недопустимым выезд экспертов ОЗХО в Думу через 11 дней после запроса Дамаска 

ТАСС 14 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выехали в сирийскую Думу утром 21 апреля с задержкой в 11 дней после запроса со стороны Дамаска, Россия считает такую задержку недопустимой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Утром 21 апреля специальная миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии выехала в г. Дума (Восточная Гута) к месту предполагаемого применения токсичных химикатов 7 апреля. Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российское дипведомство ожидает от инспекторов ОЗХО максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего и скорейшего представления объективного доклада.
"Призываем западных коллег одуматься и воздерживаться от действий, которые препятствуют установлению истины в отношении провокации в Восточной Гуте 7 апреля, отбрасывают далеко назад усилия по продвижению политического урегулирования сирийского конфликта на базе резолюции СБ ООН 2254, решений Астанинского формата и рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — добавила Захарова.
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