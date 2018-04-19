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Захарова призвала Лондон не торопиться уничтожать улики
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Захарова призвала Лондон «не торопиться с уничтожением улик» по делу Скрипаля 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга призвала власти Великобритании «не торопиться с уничтожением улик» по делу Скрипаля.
«Я хотела бы ещё раз подчеркнуть, что российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела изначально, а теперь уже очень-очень запутанного дела. Мы готовы к взаимодействию в любых международных правовых форматах. И мы настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик», — сказала Захарова.
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 Ещё 2 источника 
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