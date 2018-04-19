Посол Британии прокомментировал использование право вето в Совбезе ООН 

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Проблема использования вето в Совете Безопасности ООН показывает неспособность его постоянных членов прийти к консенсусу, заявил посол Британии в РФ Лори Бристоу.
"Между тем проблема использования вето, возникшая в последние несколько лет и отчетливо проявившаяся в случае с Думой, действительно серьезная. Главным образом она указывает на нашу неспособность прийти к общему консенсусу и эффективно управлять рисками. Эти сложности — показатель того, что мы, пятерка постоянных членов, не справляемся с возложенной на нас задачей и должны проявить для этого больше усилий", — сказал посол в интервью "Независимой газете".
СБ ООН провел голосование 10 апреля по двум проектам резолюций об учреждении и мандату нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Предложенный США проект резолюции заблокировала Россия. Внесенный РФ документ не был принят, так как не получил в Совете Безопасности ООН необходимых девяти голосов в поддержку. После этого РФ выставила на голосование еще один проект резолюции в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, который также не набрал необходимых девяти голосов. Постоянный член СБ ООН Китай поддержал оба российских проекта.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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