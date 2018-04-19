«Я думаю, что американцы играют с огнем»: сенатор Джабаров прокомментировал действия США в Сирии 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров обвинил американцев «в игре с огнем» за их поддержку сирийских боевиков. Об этом сообщило ИА НСН.
По данным
военно-дипломатического
источника «РИА Новостей», боевики из группировок «Джабхат
»* и «Сирийская свободная армия» получают от США гуманитарную помощь. Их действия объясняют тем, что боевики планируют создать «проамериканскаю автономию» на подконтрольных территориях.
Я думаю, что подобные действия только продлевают гражданскую войну и страдания несчастного сирийского народа. Ничем хорошим она не кончится
— Владимир Джабаров.
Сенатор добавил, что в этой связи неизбежно вмешательство Ирана, курдов и других вооруженных групп. По его мнению, российские силы тоже могут выступить, поскольку там находится военная база.
*«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в России.
В марте текущего года Владимир Джабаров заявил о том, что считает зеркальный ответ Европе по выдворению дипломатов шагом «достойным великой державы».