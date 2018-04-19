«Я думаю, что американцы играют с огнем»: сенатор Джабаров прокомментировал действия США в Сирии

По данным

военно-дипломатического

источника «РИА Новостей», боевики из группировок «Джабхат

Я думаю, что подобные действия только продлевают гражданскую войну и страдания несчастного сирийского народа. Ничем хорошим она не кончится

— Владимир Джабаров.

Сенатор добавил, что в этой связи неизбежно вмешательство Ирана , курдов и других вооруженных групп. По его мнению, российские силы тоже могут выступить, поскольку там находится военная база.

*«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в России

В марте текущего года Владимир Джабаров заявил о том, что считает зеркальный ответ Европе по выдворению дипломатов шагом «достойным великой державы».