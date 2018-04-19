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Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
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Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможности для привлечения лучших ученых в российские образовательные и научные организации.
Поручение сформировано по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского отделения РАН, прошедшего 8 февраля, сообщает официальный сайт Кремля.
Предполагается, что привлеченные ученые смогут принять участие в подготовке научных кадров. Поручение должно быть выполнено до 1 июля.
Кроме того, президент указал на то, что российским ученым необходимо поддерживать взаимодействие с представителями российской научной диаспоры за рубежом. Также глава государства ждет предложений по организации участия РАН в деятельности международных научных организаций за счет бюджета и по поправкам в закон для регулирования деятельности международных научных организаций в России.
До 1 ноября, по поручению президента, должна быть разработана программа развития передовых геномных исследований и генетических технологий в России. Также требуется разработать комплекс мер, направленных на проведение синхротронно-нейтронных исследований, включая создание специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения и синхротронного ускорителя, и комплекс мер, направленных на развитие природоподобных технологий.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на заседании Совета Путин заявил, что в науке Россия должна добиваться настоящего прорыва. «Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности и безусловно, страна ждет от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей, придать мощную динамику развития России», — сказал он.
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