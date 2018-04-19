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Клинцевич назвал фейком сообщения Трампа о бое военных России и США в Сирии
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Клинцевич назвал фейком сообщения Трампа о бое военных России и США в Сирии 

360tv.ru 35 минут назад
Член Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что президент США Дональд Трамп занимается распространением фейковых новостей. Так он прокомментировал заявление американского лидера о жестких столкновениях российских и американских военных на территории САР. Об этом сообщил «Интерфакс».
Увы, к распространению фейковых новостей подключился и президент США Дональд Трамп. Чувствуется влияние его новой команды
— Франк Клинцевич.
Особенно Клинцевича расстроил тот факт, что данная информация была преподнесена в то время, «когда идет подготовка к встрече президентов России и США, которая, если она, разумеется, состоится, определит вектор развития отношений между ведущими мировыми державами на довольно длительную перспективу».
Сенатор предложил объявить «день тишины» в информационной войне между двумя странами до того момента, пока встреча двух лидеров не состоится.
Понятно, что сказанное касается исключительно официальных лиц, СМИ — особая статья. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы к этой передышке подключился весь Запад
— Франц Клинцевич.
Также политик выразил надежду, что время беседы Путин и Трамп будут обсуждать реальные мировые проблемы, «а не выяснять природу различных фейков или вбросов».
Ранее глава Дональд Трамп рассказал, что около месяца назад между американской и российской армиями якобы произошла «жесткая схватка» в Сирии. Такое заявление он сделал на пресс‐конференции с премьер‐министром Японии Синдзо Абэ.
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