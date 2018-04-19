Клинцевич назвал фейком сообщения Трампа о бое военных России и США в Сирии

Увы, к распространению фейковых новостей подключился и президент США Дональд Трамп. Чувствуется влияние его новой команды

— Франк Клинцевич.

Особенно Клинцевича расстроил тот факт, что данная информация была преподнесена в то время, «когда идет подготовка к встрече президентов России и США, которая, если она, разумеется, состоится, определит вектор развития отношений между ведущими мировыми державами на довольно длительную перспективу».

Сенатор предложил объявить «день тишины» в информационной войне между двумя странами до того момента, пока встреча двух лидеров не состоится.

Понятно, что сказанное касается исключительно официальных лиц, СМИ — особая статья. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы к этой передышке подключился весь Запад

— Франц Клинцевич.

Также политик выразил надежду, что время беседы Путин и Трамп будут обсуждать реальные мировые проблемы, «а не выяснять природу различных фейков или вбросов».