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Буш сказал, как США должны вести себя с Россией
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Буш сказал, как США должны вести себя с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Российский лидер Владимир Путин — умный тактик, и в отношениях с ним США должны быть напористы, заявил бывший президент США Джордж Буш-младший.
В интервью телеканалу Fox News экс-глава Белого дома сказал, что «довольно хорошо» знает Путина. «Когда я говорил о том, что посмотрел в его глаза и увидел его душу, Россия была разорена. Ненадолго. И вот, цены на нефть выросли — и Путин изменился», — приводит слова Буша ИноТВ.
По мнению Буша, «проблема» в российско-американских отношениях заключается в том, что Путин якобы руководствуется принципом: «Я собираюсь победить, а США проиграют».
Буш рассказал, что после роста цен на нефть Путин изменился и стал «агрессивной личностью», он «желает восстановить советское влияние, даже несмотря на то, что Советского Союза больше нет».
«Поэтому я всегда полагал, что Соединенным Штатам важно быть крайне напористыми, имея дело с Путиным. Не воинственными, но напористыми. Его нельзя недооценивать», — сказал Буш.
Среди проблем, существующих в России, Буш назвал «не такую уж сильную» экономику и «не такую уж положительную» демографическую динамику.
Еще в 2005 году Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». Он говорил, что Советский Союз не нужно было разваливать. При этом Путин признавался, что не хотел бы жить в другом историческом периоде.
Глава государства также говорил, что после развала Советского Союза «мы строили новую страну, восстанавливали сильную независимую Россию, мы научились твердо отстаивать свои интересы, осознали мощь и непрерывность нашей общей истории, ценность своих достижений, надежность своей сплоченности».
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