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Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
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Тулеев призвал отменить митинг в Кемерово в день похорон погибших в ТЦ 

РИА Новости 50 минут назад
Спикер Совета народных депутатов Кемеровской области, экс-губернатор Аман Тулеев обратился к жителям региона с просьбой перенести митинг в поддержку врио губернатора Сергея Цивилева на другой день с субботы, когда будут проходить похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
"Обращаюсь к участникам митинга с просьбой учесть, что 21 апреля, в день, когда вы хотите выйти на площадь, состоятся похороны погибших 25 марта 2018 года, по которым получены заключения генетической экспертизы. Считаю, что это кощунственно, чисто по-человечески этого делать нельзя", — говорится в обращении Тулеева, размещенном на сайте облсовета.
Тулеев считает, что все свое внимание жители области должны направить на помощь и поддержку родных и близких погибших.
"Мы должны сделать все, чтобы достойно проводить погибших в последний путь. Поэтому прошу вас перенести митинг на другой день. Надеюсь, разум возобладает", — сказал он.
Митинг в поддержку Цивилева и против Тулеева ранее планировали провести 21 апреля ряд местных активистов. Администрация города отказала в его проведении, однако заявитель Владимир Горенков обжаловал решение в Центральном районном суде Кемерово, который встал на его сторону. В ответ горадминистрация оспорила решение в вышестоящем суде. В настоящее время Кемеровский областной суд рассматривает апелляцию.
В пятницу СК сообщил, что следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, все погибшие опознаны, выданы разрешения на захоронение 37 человек. В администрации Кемерово РИА Новости сообщили, что похороны пройдут с 21 по 23 апреля.
Всего, по уточненным данным СК, при пожаре погибли 60 человек.
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Комментарии3  Ещё 6 источников 
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